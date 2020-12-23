Motokros Şampiyonası’nın resmi oyununda Afyonkarahisar da var



- Motokros Şampiyonası’nın resmi oyunu MXGP 2020’nin yeni versiyonu meraklılarıyla buluştu. Afyonkarahisar'ın da yer aldığı oyun dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından oynanıyor. Dünyanın en popüler spor branşları arasında ilk on sırada yer alan Motokros Şampiyonası’nın resmi oyunu MXGP 2020’nin yeni versiyonu meraklılarıyla buluştu. Afyonkarahisar'ın da yer aldığı oyun dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından oynanıyor. İlk versiyonu 2014 yılında piyasaya çıkan ve her yıl değişen MXGP Resmi Motokros Video oyunu çeşitli versiyonlarıyla yenilendi. 2018 ve 2019 yıllarında ödül alan ve dünyanın en iyi pisti seçilen Afyonkarahisar pisti dünya çapındaki oyun severlerin dikkatini çekiyor. Oyunda Afyonkarahisar ilinin ve Afyon Motor Sporları Merkezi’nin bütün özellikleri yer alıyor. MXGP 2020, oyun severlere resmi pistlerdeki yarışın yanı sıra pist editörü imkanı da sunuyor. Böylece oyuncular kendi hazırladıkları etaplarda çöller, nehirler, ormanlar gibi farklı ortamlar ekleyerek de yarışabiliyor. İnternet üzerinden karşılıklı rekabet imkanı da veren oyunda pist ve bölgeye dair yorumlar da sesli olarak yarış anlatımında oyuncularla paylaşıyor.



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