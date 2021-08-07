MKE Ankaragücü yeni transferlerine imza töreni düzenledi

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- Transfer yasağını kaldıran MKE Ankaragücü, yeni transferlerini basına tanıttı. Törende konuşan Başkan Koca, "Gece gündüz çaba sarf ederek, yoğun bir çalışma içine girerek bununla beraber yönetim kuruluyla bu çabanın içinde olan değerli personelimizle dün akşam saat 20.30 itibarıyla transfer tahtamızı resmen açtık" dedi.

TFF 1. Lig’e güçlü bir kadroyla başlamayı hedefleyen MKE Ankaragücü'nde yönetim kurulunun transfer yasağını kaldırması üzerine takıma yeni katılan oyuncularla birlikte imza töreni gerçekleştirdi. Transfer tahtasını açan Ankaragücü’nde takıma yeni katılan isimler arasında; Akın Alkan, Bahadır Han Güngördü, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Erdem Özgenç, Mehmet Murat Uçar, Mahmut Akan, Yasin Güreler, Abdullah Durak, Cem Ekinci, Hasan Hüseyin Acar, Kwabena Owusu, İshak Çakmak, Omogbolahan Gregory Ariyibi, Eren Derdiyok, Aatif Chahechouhe yer aldı. Transfer yasağının kaldırılması için yoğun bir mesai harcadıklarını söyleyen Başkan Koca, “Camiamızın büyük sabırla beklediği transfer tahtasının açılmasıyla ilgili yoğun çabamız sonucunda burada yönetim kurulu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Gece gündüz çaba sarf ederek, yoğun bir çalışma içine girerek bununla beraber yönetim kuruluyla bu çabanın içinde olan değerli personelimizle dün akşam saat 20.30 itibarıyla transfer tahtamızı resmen açtık. Transfer tahtasının resmen açılmasının o belgesi elimize geçmeden bilgi vermeyi çok doğru bulmadık” dedi.

“67 milyon TL ödeme yaptık” Göreve geldikleri günden bu yana yönetim kurulu üyeleri tarafından sağlanan kaynaklarla ödeme yapıldığını belirten Koca, “10 Haziran’dan bugüne kadar bu yönetimin transfer yasağı futbolcu alacakları dahil ödediği para 67 milyon 738 bin TL. Bunların çoğu transfer yasağı ve futbol camiasına ödenen paralar. Bunların bu paraların tamamına yakını mevcut yönetim kurulu üyelerimizin kendileri ve kişisel dostlukları çerçevesinde oluşturan kaynakla sağlandı. Bizim net söyleyeyim şuanda en ağır transfer yasağına konu olan dosyamız Canteros dosyası. O da bitmediği için inşallah bir iki ay içinde onu da netleştirip bitirmek istiyoruz. Bir daha inşallah transfer yasağına konu olan dosyamız kalmayacak diyorum” ifadelerini kullandı. “Kulübün toplam borcu 275 milyon TL” Ankaragücü’nün kaybettiği itibarı yeniden kazandırmayı hedeflediklerinin altını çizen Faruk Koca, “Kulübün hiçbir geliri yok. Size kongrede söylediğim kulübün toplam resmi borcu 275 milyon TL. O 275 milyon TL ile bir eksilme çok fazla olmadı 10-15 milyon TL bir eksilme olmuştur o da birkaç futbolcumuzla ilgili tasarrufumuz oldu. Oradan gelen gelirle o bilançoda bir eksilme olmuştur. Ama kulübün borçlanması ayrı bir şey borcu sürdürebilme kabiliyeti anlamında şuanda kulüp gayet iyi durumda itibar anlamında, itibarı yükselir bir vaziyette. Çünkü bugün neden onu söyleyebiliyoruz çünkü Ankaragücü’ne gelmek istemeyen bir yıl önce bir çok futbolcu bu görünen tablodan sonra gelmek istediği bir taleple karşılaşıyoruz bu kulübün dışardaki algısı anlamında daha iyi bir durumda olduğunu gösterir ama istenilen düzeyde değil. Ankaragücü’nün kaybedilmiş itibarını kazandırmak bana göre bir yönetimin yapacağı en önemli şeydir” şeklinde konuştu.



