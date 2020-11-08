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08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
MKE Ankaragücü-Fatih Karagümrük maçının ardından - Atılay Canel - ANKARA

MKE Ankaragücü-Fatih Karagümrük maçının ardından - Atılay Canel - ANKARA

- Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel'in açıklamasıMaçın ardından - Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel:"Buraya puan veya puanlar almak için gelmiştik. Son 5 dakikaya kadar oyunu istediğimiz gibi tuttuk"ANKARA (AA) - Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda MKE Ankara gücü'yle 2 - 2 berabere kaldıkları maçta son 5 dakikadaki oyunlarıyla puan kaybettiklerini söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Canel, geçen sezon bu statta Süper Lig'e çıktıklarını hatırlatarak, "Bu saha bizim için uğurludur. Buraya puan veya puanlar almak için gelmiştik. Son 5 dakikaya kadar oyunu istediğimiz gibi tuttuk. Onlara verilen penaltının aynısı bize oldu ama hakem vermedi." diye konuştu.
Maçın 90. dakikasında yedikleri golden önce oyuncu değişikliği istediklerini ancak dördüncü hakemin yavaş davranması nedeniyle bunu gerçekleştiremediklerini kaydeden Canel, "Oyun durmuştu ve dördüncü hakem değişiklik tabelasını hazırlayamadı. O kadar ikaz etmemize rağmen. Sırtını da sahaya dönünce orta hakemi uyaramadı. Yüzünü dönse orta hakemi uyarıp oyunun başlamasına engel olabilirdi. Değişiklik yapamadan oyun başladı ve karambolden golü yedik." ifadelerini kullandı.

Basın Toplantısı Toplantı Rambo Uttu 

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