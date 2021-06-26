Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
MİNSK - Beyaz Rusya'da bataklık futbol turnuvası

MİNSK - Beyaz Rusya'da bataklık futbol turnuvası

- Bataklık turnuvası maçlarından drone görüntüleri - Bataklıkta oynanan maçlardan görüntülerMİNSK (AA) - Beyaz Rusya'nın başkenti Minsk 'in Pukhovichi ilçesinde "dünyanın en kirli futbol turnuvası" olarak adlandırılan 3. Bataklık Futbol Turnuvası düzenlendi.
Ayakkabılarını bataklık içinde kaybetmemek için bantla saran oyuncuların maç sırasında zorlanmalarının yanı sıra eğlenceli anlar yaşadığı görüldü.

Başkent Futbol Turnuvası Futbol 

İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Antalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldıAntalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement