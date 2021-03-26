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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Milliler, Norveç maçı için İspanya'ya gitti

Milliler, Norveç maçı için İspanya'ya gitti

A Milli Takım'ın havalimanından detay görüntüleri

- İSTANBUL

Milli Futbolcu Yıldızlı İspanya Eleme Maçları Basın Mensupları 


- 2022 Dünya Kupası Elemeleri ikinci maçında Norveç ile İspanya'da karşılaşacak olan A Milli Takım, yarın oynanacak karşılaşma için Malaga'ya hareket etti. Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na katılmak için eleme maçlarına başlayan A Milli Takım, Hollanda karşısında aldığı 4-2'lik galibiyetle hanesine 3 puanı yazdırdı. Milliler, gruptaki ikinci maçı ise Norveç ile deplasmanda oynayacak. Ancak korona virüs salgını nedeniyle Norveç Futbol Federasyonu, bu karşılaşmanın İspanya'da oynanmasını istedi ve bu başvuruları kabul edildi. Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nden ayrılan milliler, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden İspanya'nın Malaga kentine hareket etti. Ay-yıldızlılar, özel uçakla İspanya'ya giderek, maç öncesi son hazırlıklarını burada tamamlayacak. Karşılaşma öncesinde Teknik Direktör Şenol Güneş ve Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.
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