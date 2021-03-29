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29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Milliler, Letonya maçına hazır

Milliler, Letonya maçına hazır

A Milli Takım antrenmanından görüntüler

- İSTANBUL

Rektör 


- A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G grubu 3. maçında karşılaşacağı Letonya maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. A Milli Futbol Takımı, yarın akşam İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Letonya ile oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Eleme maçı öncesindeki son antrenmanını TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Pas çalışmasıyla devam eden idman Letonya müsabakasının taktik uygulamasıyla son buldu.
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