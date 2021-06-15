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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Milli takımdan Galler paylaşımı

Milli takımdan Galler paylaşımı

Türkiye A Milli Takım'ın paylaşımından görüntüler

- İSTANBUL

Sosyal Medya 


- A Milli Futbol Takımı'nın sosyal medya hesabından, Galler maçı öncesinde, ‘Bugün, dünden daha çok. İnanıyoruz’ paylaşımı yapıldı. Euro 2020’de 16 Haziran Çarşamba günü saat 19.00’da Bakü Olimpiyat Stadı’nda Galler ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı’nın sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı. Azerbaycan fotoğraflarının yer aldığı paylaşımda, ‘Bugün, dünden daha çok. İnanıyoruz’ ifadeleri yer aldı.
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