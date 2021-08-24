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Milli sporcular açılış töreni için hazır
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24 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Milli sporcular açılış töreni için hazır

Milli sporcular açılış töreni için hazır

Milli sporculardan görüntüler

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-Japon görevlinin Erik Dalı oynaması

- İSTANBUL

- Bugün açılış töreni yapılacak ve 5 Eylül’e kadar devam edecek olan Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları’nda yarışacak milli sporcular, geçiş töreni için hazırlıklarını tamamladı. Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları’nın startı bugün veriliyor. Oyunlarda mücadele edecek milli sporcular da açılış seremonisi için olimpiyat köyünde beklemeye geçti. Ay-yıldızlı sporcular, müzikler eşliğinde eğlenceli anlar yaşarken, bir Japon görevlinin Erik Dalı şarkısında oynaması ise renkli görüntülere sahne oldu.
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