Milli güreşçi Cihat’ın hedefi dünya şampiyonluğu

--Cihat Elkatmış ve Oğuz Öztemiz ile röportaj

--Antrenman görüntüleri

--Detay görüntüler



- AĞRI



- Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde güreş antrenmanlarını sürdüren ve Güreş Milli Takımına seçilen Cihat Elkatmış’ın hedefi, uluslararası yarışlara katılıp Türk bayrağını dalgalandırmak. Antalya'da düzenlenen Güreş U15 Küçük Yıldızlar Grekoromen Milli Takım seçmelerinde 52 kilogramda ili temsil eden Ağrılı güreşçi Cihat Elkatmış ikinci olma başarısı gösterdi. Bu başarısının ardından 30 Mayıs 2021 tarihinde Bulgaristan da yapılacak olan Avrupa Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek olan Milli Güreşçi Elkatmış’ın hedefi ise uluslararası yarışlarda Türk bayrağını dalgalandırarak şampiyon olmak. “Mindere çıktığımda sadece rakibe odaklanıp onu nasıl yeneceğimi düşünüyorum” Spora futbol ile başlayan ancak daha sonra bir arkadaşı sayesinde güreşle tanışıp bu spora yöneldiğini söyleyen Cihat Elkatmış, birincilik beklediği maçta ikinci olduğunu ancak bunu motivasyonuna yansıtmayarak daha çok çalışıp birinci olmayı hedeflediğini belirtti.

Uluslararası yarışlarda Türk Bayrağını gururla dalgalandırmak istediğini belirten Elkatmış, “Ben spora futbol ile başladım. Futbol hocamızın gelmediği bir gün bir arkadaşım gelip güreşe bakmamızı söyledi.



Buraya geldik, Oğuz hocamızla tanıştık. O bizi güreşe teşvik etti. Ondan sonra güreşe başlamış oldum. İlk maçıma çıktığımda yenildim, ikinci maçımda da yenildim. Hırslandım ve çalışarak geçen yıl Türkiye ikincisi oldum. Bu senede Türkiye ikincisi oldum. Örnek aldığım milli güreşçilerden Taha Akgül, Rıza Kayaalp ve ismini sayamadığım niceleri gibi bende uluslararası dereceler çıkaracağıma ve bayrağımızı dalgalandıracağıma inanıyorum. En son girdiğim maçta finalde yenildim ama daha iyisini yapacağıma inanıyorum. Diğer maçlarda birinci olacağımı düşündüğüm için antrenmanlarımı yapmaya devam ediyorum. Mindere çıktığımda sadece rakibe odaklanıp onu nasıl yeneceğimi düşünüyorum. Birçok kişiye bu spora gelmelerini söylüyorum ama bana sakatlanırız gibi şeyler söyleyip bahane uyduruyorlar. Ama herkesin bu spora gelmesini tavsiye ediyorum.” diye konuştu.

“Çocukların bir hedefi olduğu sürece biz onların arkasındayız” Güreşle ilgilenen ve hedefi olan her çocuğun arkasında olduklarını söyleyen Güreş Antrenörü Oğuz Öztemiz, çocukların elde ettikleri başarıların kendilerini gururlandırdığını vurgulayarak, “Öncelikli hedefimiz çocuklarımızı uluslararası turnuvalara yollamak, ülkemizi temsil etmek. Elimizden geldiği kadar Ağrı’da çocukları arayıp buluyoruz. Güreşe meyilli olanları toplayıp antrenmanlara katıyoruz. Cihat çok azimli, örnek olacak bir sporcu. Antrenmanları en üst düzeyde yapacak potansiyelde. Şampiyonluk gözüyle bakıyorduk gittiğimiz turnuvada ama nasip olmadı ikinci oldu. Ben onun birinci olacağına da inanıyorum. Zaten yapılacak olan uluslararası turnuvalarda, Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek. Yani şunu da söyleyebilirim ki olimpiyata bir aday var, o da Cihat. Sporcularımız mindere çıktığı zaman biz onlardan daha fazla heyecanlanıyoruz ve onlardan daha fazla efor harcıyoruz aslında. Cihat madalyayı kazandığında biz çok sevindik, bizim eserimiz dedik ve gururlandık. Çocukların bir amacı bir hedefi olduğu sürece biz onların arkasındayız. Burdan herkese sesleniyorum, gelip güreşle tanışsınlar. Bu bizim ata sporumuz, emin olsunlarki en güzel sporlardan bir tanesi. Devletimizin verdiği imkanlar dahilinde, müdürlerimiz sağolsun verdikleri imkanlar dahilinde çalışıyoruz. Burada aile ortamı oluşturduk. Sosyal faaliyetlerde de bulunuyoruz. “



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