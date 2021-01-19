Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Milli futbolcu babasını son yolculuğuna uğurladı

Milli futbolcu babasını son yolculuğuna uğurladı

Cenaze namazı görüntü

Hastane Cenaze Milli Futbolcu Cenaze Namazı Forma 

-Katılanlar görüntü
-Cenazenin mezarlığa taşınması

- - Bilal Kısa'nın acı günü ÇORUM

- Çorum’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski milli futbolcu Bilal Kısa’nın babası Remzi Kısa son yolculuğuna uğurlandı. Kariyerinde Fenerbahçe ve Galatasaray gibi kulüplerde oynayan ve Milli Takımda da forma giyen Bilal Kısa'nın babası Remzi Kısa yaşamını yitirdi. Baba Kısa için Osmancık ilçesinde bulunan Gemici Mezarlığında tören düzenlendi.
Baba Remzi Kısa’nın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gemici Mezarlığında toprağa verildi.
Törene Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, milli futbolcu Bilal Kısa, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Geçen Ekim ayında aktif futbol hayatını sona erdiren ve bir dönem Milli Takım’da forma giyen deneyimli futbolcu Bilal Kısa, 2017 yılında annesini kaybetmişti. Cenazenin ardından Kısa, taziyeleri kabul etti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Milli Futbolcu Burak Yılmaz, Otobüs Şoförü İle Böyle Kavga EttiMilli Futbolcu Burak Yılmaz, Otobüs Şoförü İle Böyle Kavga Etti
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Barcelona Resmen Açıkladı! Arda Turan İkiye KatladıBarcelona Resmen Açıkladı! Arda Turan İkiye Katladı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı oto yıkamacı oldu!Fenerbahçe'nin eski yıldızı oto yıkamacı oldu!
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı