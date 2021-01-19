Milli futbolcu babasını son yolculuğuna uğurladı

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-Cenazenin mezarlığa taşınması



- - Bilal Kısa'nın acı günü ÇORUM



- Çorum’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski milli futbolcu Bilal Kısa’nın babası Remzi Kısa son yolculuğuna uğurlandı. Kariyerinde Fenerbahçe ve Galatasaray gibi kulüplerde oynayan ve Milli Takımda da forma giyen Bilal Kısa'nın babası Remzi Kısa yaşamını yitirdi. Baba Kısa için Osmancık ilçesinde bulunan Gemici Mezarlığında tören düzenlendi.

Baba Remzi Kısa’nın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gemici Mezarlığında toprağa verildi.

Törene Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, milli futbolcu Bilal Kısa, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Geçen Ekim ayında aktif futbol hayatını sona erdiren ve bir dönem Milli Takım’da forma giyen deneyimli futbolcu Bilal Kısa, 2017 yılında annesini kaybetmişti. Cenazenin ardından Kısa, taziyeleri kabul etti.



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