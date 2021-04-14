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14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Milli boksörlere korona virüs engeli

Milli boksörlere korona virüs engeli

Milli sporculardan detay

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-İbrahim Gündoğdu'nun açıklamaları

- - 8 milli boksör ile 3 antrenör karantinaya alındı KASTAMONU

- 10-24 Nisan 2021 tarihleri arasında Polonya’nın Kielce şehrinde düzenlenecek olan Genç Erkekler ve Genç Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası için Polonya’ya hareket etmek isteyen 8 milli boksör Covid-19 testi pozitif çıkması üzerine Dünya Şampiyonası'na katılamadı. Genç Erkekler ve Genç Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası 10-24 Nisan 2021 tarihleri arasında Polonya’nın Kielce şehrinde düzenlenecek. Şampiyona öncesinde Kastamonu Kadı Dağı Kamp Merkezi’nde kampta bulunan genç erkekler ve genç kadınlar milli takımları, 10 Nisan Cumartesi günü Türkiye'den ayrılmadan önce Covid-19 PCR testi yaptırdı. Testler sonucunda Genç Kadınlar Milli Takımı'ndan 6, Genç Erkekler Milli Takımı'ndan 2, antrenörlerden de 3 kişinin testi pozitif çıktı. Bunun üzerine sporcu ve antrenörlerden oluşan 11 kişi Kastamonu'daki yurtlarda karantinaya alındı. Genç Kadınlar Milli Takım antrenörlerinden İbrahim Gündoğdu, sağlık durumlarının iyi olduğunu, sık sık sporcularıyla telefonda görüştüklerini söyledi.

Dünya Şampiyonası'nda Türkiye’yi temsil edemeyecekleri için çok üzgün olduklarını ifade eden Gündoğdu, Şampiyonaya giden milli takımımıza başarılar diliyoruz. Allah yollarını açık etsin. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz” dedi.

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