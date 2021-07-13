Milli boksör Sudenaz, Ordu’daki kampı tamamladı

-Busenaz Sürmeneli ile röp.

-Spor İl Müdürü Mustafa Genç ile röp.

-Uğurlama ve detay



- - Tokyo Olimpiyatları’na hazırlanan Sudenaz Sürmeneli Ordu'dan ayrıldı ORDU



- Dünya şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazırlanmak için geldiği Ordu’dan memleketi Trabzon’a uğurlandı. Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya hedefleyen dünya şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli, Ordu’da yaklaşık bir ay boyunca kamp yaptı. Türkiye Boks Federasyonu tarafından Ordu’da gerçekleştirilen kampta Sürmeneli, Teknik Direktör Cahit Süme eşliğinde Durugöl Spor Tesisleri’nde çalışmalarını sürdürdü. Yaklaşık bir ay boyunca burada Tokyo Olimpiyatları’na hazırlanan milli sporcu, memleketi Trabzon’a uğurlandı. "İnşallah olimpiyatlardan güzel şeyler ile ülkeme dönerim" Uğurlanmadan önce açıklamalarda bulunan milli sporcu Busenaz Sürmeneli, “Ordu’da hazırlandığım için mutluyum, burası bana iyi geliyor, 2006 yılında da Avrupa şampiyonu olmuştum. Spor İl Müdürümüz Mustafa Genç ile birlikte çok güzel koordineli olarak şekilde antrenmanlarımızı yaptık. Ordu halkı da benim için çok fedakarlık yaptı. Sporcunun ilerlemesi ve performansını en iyi şekilde sergilemesi için çok güzel fedakarlıklar yaptılar. İnşallah olimpiyatlardan sonra da buraya gelirim ve Ordu halkını en iyi şekilde desteklerim. Artık Ordu’nun bir kızı sayılırım, inşallah olimpiyatlardan sonra da güzel şeylerle ülkemize dönerim” dedi.

"Altın madalya ile döner diye ümit ediyoruz" Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ise 5 Avrupa, 3 dünya şampiyonluğu olan Busenaz Sürmeneli’nin yaklaşık bir ay boyunca kamp yaparak olimpiyatlara hazırlandığını hatırlatarak, “Kamp süreci sona erdi ve inşallah 17 Temmuz tarihinde Türk Milli Takım kafilesi ile birlikte Tokyo’ya gidecek. Biz de buradan bugün sporcumuzu kendi memleketi olan Trabzon’a uğurladık. Güzel bir kamp geçirdi, farklı sosyal etkinliklere de katıldı.

Kendisi Ordu’nun bir kızı oldu. Olimpiyatlarda inşallah Türk boks tarihinin beklediği altın madalyayı kazanır diye ümit ediyoruz. Sadece Busenaz için değil, diğer sporda da altın madalya kazanacak sporcularımız var. Onlardan da altın madalya bekliyoruz ve dualarımız da bu yönde” şeklinde konuştu.

Antrenman yaptığı salonun aynasına not bıraktı 17 Temmuz tarihinde Türk Milli Takım kafilesi ile birlikte Tokyo’ya gidecek olan sporcu, antrenman yaptığı salonun aynasına bir de not astı. Milli sporcu, “Sevgili çocuklar, arkadaşlar; idmanlarınızı bölüp benim çalışmam için fedakarlık gösterdiniz. Hakkınızı helal edin, bana dua edin. İnşallah bayrağımızı en güzel şekilde temsil edeceğiz. Sizleri seviyorum” ifadelerini kullandı. Milli sporcu, sonrasına Trabzon’a hareket etti.

