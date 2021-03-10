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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
MHK Başkanı Tatlı'nın annesi son yolculuğa uğurlandı

MHK Başkanı Tatlı'nın annesi son yolculuğa uğurlandı

MHK Başkanı Tatlı'nın annesi toprağa verildi

Sivil Toplum Kuruluşu Dera Cenaze Mazda Sivil Toplum 

-Cenaze namazından detaylar
-Serdar Tatlı namazda hazır bulundu
-Genel detay ve görüntüler

- ŞANLIURFA

- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı'nın vefat eden annesi Fatma Tatlı, memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi.
TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı'nın annesi Fatma Tatlı, hayatını kaybetti. Tatlı'nın annesi Fatma Tatlı'nın cenazesi, Harran Kapı Camisinde kılınan namazın ardından Harran Kapı Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze törenine, Serdar Tatlı ile yakınları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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