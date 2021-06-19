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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Metin Öztürk, 16. sandık sonunda salondan ayrıldı

Metin Öztürk, 16. sandık sonunda salondan ayrıldı

Metin Öztürk'ün salondan ayrılışı

- İSTANBUL

Yarış Başkanlık Yarışı 


- Galatasaray’ın Olağan Genel Kurulu’nda başkanlık yarışında olan Metin Öztürk, 16. sandık sonuçlarının açıklanmasının ardından Eşref Hamamcıoğlu ve Burak Elmas ile selamlaşarak salondan ayrıldı. Galatasaray’ın 38. başkanının belli olacağı Olağan Genel Kurulu’nda, oy sayımı işlemi sürerken, adaylardan Metin Öztürk, 16. sandığın sonuçlarının açıklanmasının ardından Genel Kurul’dan ayrıldı. Öztürk, salondan çıkarken; başkanlık yarışında bulunduğu Eşref Hamamcıoğlu ve Burak Elmas ile tokalaştı. Öte yandan diğer bir aday olan Yiğit Şardan’ın ekibinde yer alan Abdurrahim Albayrak da 16. sandık sonuçlarının açıklanmasının arından, salondan ayrıldı.
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