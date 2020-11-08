Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Mete Işık: “Kırmızı kart direncimizi kırdı”

Mete Işık: “Kırmızı kart direncimizi kırdı”

Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Mete Işık'ın açıklamaları

- İSTANBUL

Kırmızı Kart Basın Toplantısı Toplantı 


- Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Mete Işık, Johansson’un kırmızı kart görmesiyle Başakşehir karşısında dirençlerinin kırıldığını söyledi.

Medipol Başakşehir karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Mete Işık, “Maça iyi başladık. Ondan sonra ilk yarı içinde 4-5 pozisyona girdik. Biraz dikkatli olsak 2-3’ü atabilirdik. Johansson’un pozisyonu bize kenardan penaltı gibi geldi. Hakemin maç boyunca VAR’a gitmemesi de ilginç geldi. İkinci yarı rakip daha baskılı oynadı ona rağmen ikinci yarıda da birkaç pozisyona girdik. Kırmızı kart bizim direncimizi kırdı. O ana kadar net pozisyon vermemiştik. Kırmızı karttan sonra son dakikalarda iki kötü gol yedik. Başakşehir’e başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı