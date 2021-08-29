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Mesut Tüfenkoğlu “Oyuncuların istekli oynamaları sonucun farkla olmasına sebep oldu”
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29 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Mesut Tüfenkoğlu “Oyuncuların istekli oynamaları sonucun farkla olmasına sebep oldu”

Mesut Tüfenkoğlu “Oyuncuların istekli oynamaları sonucun farkla olmasına sebep oldu”

Manisa Futbol Kulübü Teknik Sorumlu Mehmet Mesut Tüfenkoğlu'nun açıklamaları

- ANKARA

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- Manisa Futbol Kulübü Teknik Sorumlu Mehmet Mesut Tüfenkoğlu, Gençlerbirliği maçının ardından, “Oyuncuların istekli oynamaları sonucun farklı olmasına sebep oldu” dedi.
TFF 1. Lig’in 3. haftasında Manisa FK, deplasmanda Gençlerbirliği’ni 3-0 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Teknik Direktör Mehmet Mesut Tüfenkoğlu, “Zor bir rakibe karşı bugün oynadık. Maç boyunca oyunun kontrolünü elimizde tutmaya çalıştık. Bu kontrolü sağlarken bulduğumuz bir golle öne geçtik. Akabinde Gençlerbirliği’nin zor atakları oldu ve yine oyunu elimizde tutmaya çalıştık. Oyuncuların istekli oynamaları sonucun farkla olmasına sebep oldu. Bir penaltı pozisyonu oldu. Karambolde penaltı mı değil mi bilemiyorum. Onun değerlendirmesini hakeme bırakmak istiyorum. Tekrar oyunun hakimiyetini elimizde bulunduğu durumda 3. golü atarak müsabakayı 3 farkla tamamladık” diye konuştu.

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