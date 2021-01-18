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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Mesut Özil İstanbul’da

Mesut Özil İstanbul’da

Mesut Özil'in uçağının inişinden görüntüler

Yıldız Futbolcu Rektör Basın Mensupları 

-Özil ve ailesinin uçaktan çıkışından görüntüler
-Özil'in atkıyla poz vermesinden görüntüler
-Özil ve ailesinin araçlarla ayrılmasından görüntüler
-Detaylar

İSTANBUL

- Fenerbahçe’nin prensip anlaşmasına vardığı Mesut Özil, İstanbul’a geldi. Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil, İstanbul’a geldi. Fenerbahçe’nin prensip anlaşmasına vardığı ve görüşmelerini sürdürdüğü Özil, saat 01.00 sularında Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı. 32 yaşındaki futbolcu, eşi Amine Gülşe ve kızıyla beraber genel havacılık terminaline giriş yaparken, kendisini Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu karşıladı. Mesut Özil terminalden çıkışı esnasında basın mensuplarına Fenerbahçe atkısıyla poz verdi. Özil, daha sonra ailesiyle birlikte kendilerini bekleyen araç ile havalimanından geniş güvenlik önlemleri altında ayrıldı.
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