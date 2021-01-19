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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Mesut Özil, İstanbul'a iniş görüntülerini paylaştı

Mesut Özil, İstanbul'a iniş görüntülerini paylaştı

Mesut Özil'in uçak görüntüleri

- İSTANBUL

Sosyal Medya Yıldız Futbolcu Tezahür Tezahürat 


- Fenerbahçe'nin transferi konusunda anlaşmaya vardığı yıldız futbolcu Mesut Özil, İstanbul'a iniş görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Fenerbahçe'nin transferi için prensip anlaşmasına vardığı dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabından İstanbul'a iniş görüntülerini paylaştı. İniş esnasında Sezen Aksu'nun 'İstanbul' şarkısını mırıldanan Özil ayrıca Fenerbahçe tezahüratında bulundu. Yıldız futbolcu, uçağın piste inmesiyle elini kalbine götürürken, 'Çok şükür indik' diye konuştu.

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