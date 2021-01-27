Mesut Özil’in imza törenine rekor katılım



- Fenerbahçe’nin yeni transferi Mesut Özil’in imza törenine çok sayıda basın mensubu katıldı.

Fenerbahçe’ye transfer olan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil’in imza törenine basın mensuplarından rekor sayıda katılım geldi. 150’ye yakın yerli ve yabancı gazeteci imza törenine katılırken, ayrıca toplantı 30 kamerayla da takip ediliyor.



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