Mesut Özil, ilk antrenmanına çıktı

- Fenerbahçe’nin yeni transferi Mesut Özil, sarı-lacivertlilerle ilk antrenmanına çıktı. Fenerbahçe’ye transfer olan dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil sarı-lacivertlilerle ilk antrenmanına çıktı. Antrenman sahasına gelen Özil’i takım arkadaşları alkışlarken, Mesut ise takım arkadaşlarına bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından Özil takımla beraber çalışmalara katıldı.
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