Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Mesut Özil, ilk antrenmanına çıktı

Mesut Özil, ilk antrenmanına çıktı

Mesut Özil'in antrenman sahasına çıkışından görüntüler

Yıldız Futbolcu Kışla 

-Mesut Özil'in konuşmasından görüntüler
-detaylar

- İSTANBUL

- Fenerbahçe’nin yeni transferi Mesut Özil, sarı-lacivertlilerle ilk antrenmanına çıktı. Fenerbahçe’ye transfer olan dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil sarı-lacivertlilerle ilk antrenmanına çıktı. Antrenman sahasına gelen Özil’i takım arkadaşları alkışlarken, Mesut ise takım arkadaşlarına bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından Özil takımla beraber çalışmalara katıldı.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı