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24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Mesut Özil antrenmanda yer aldı

Mesut Özil antrenmanda yer aldı

Fenerbahçe antrenmanından görüntüler

Rektör 

-Mesut Özil detay
-Attila Szalai detay
-Erol Bulut’un 5’e 2 top kapma çalışmasından görüntüleri
-Genel ve detay görüntüler

- - Fenerbahçe’de Kayserispor maçı hazırlıkları tamamlandı İSTANBUL

- Fenerbahçe’de yarın oynanacak olan Kayserispor maçı hazırlıkları tamamlanırken, yeni transfer Mesut Özil takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Süper Lig’de yarın evinde Kayserispor’u ağırlayacak olan Fenerbahçe’de bu maçın hazırlıkları akşam saat 18.00’de yapılan antrenmanla tamamlandı. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde ısınma çalışmalarıyla başlayan idman daha sonra 5’e 2 top kapma istasyon antrenmanıyla devam etti. İdmanın basına açık olan bölünü bu şekilde tamamlanırken, Mesut Özil takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.
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