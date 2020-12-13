Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Mesut Dilsöz: 'Oyunsal eksiklerimiz var

Mesut Dilsöz: 'Oyunsal eksiklerimiz var

Akhisarspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz'ün açıklamaları

- Mesut Dilsöz: "Oyunsal eksiklerimiz var İZMİR

Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- Altınordu deplasmanından 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan Akhisarspor'da Teknik Direktör Mesut Dilsöz oyunsal anlamda eksiklerinin olduğunu söyledi.

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Altınordu'ya deplasmanda 3-2 mağlup olan Akhisarspor'da Teknik Direktör Mesut Dilsöz karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yedikleri 3 golde de rakiplerinin pozisyonu olmadığını ifade eden Dilsöz, "Hücum organizasyonlarında eksik taraflarımız var. Bunların üzerine çalışmamız gerekiyor. Oyuncularım ellerinden geleni yaptılar ama oyunsal formda eksiklerimiz var. Bunun için yarından itibaren çalışmalara başlayacağız. Akhisarspor büyük bir camia, son yıllarda ülke futboluna damga vurmuş kulüplerimizden biri. Bu şekilde sonuçlar yakışmıyor" ifadelerini kullandı. Basit goller yediklerini söyleyen Dilsöz, bu hataları gidermek için çalışacaklarını da sözlerine ekledi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement