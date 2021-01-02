Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Mesut Dilsöz: “Oyuncularım aslanlar gibi oynadılar”

Mesut Dilsöz: “Oyuncularım aslanlar gibi oynadılar”

Akhisarspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz'ün açıklamaları

- - Akhisarspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz:- “Hakemler tercih haklarını rakipten yana kullanıyor” İSTANBUL

Kırmızı Kart Görece Rektör 


- Akhisarspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz, 2-1 kaybettikleri Ümraniyespor maçı sonrası, “Oyuncularım ellerinden gelenin fazlasını yaptılar. Özellikle ikinci yarı aslanlar gibi oynadılar” dedi.
TFF 1. Lig’in 17. hafta maçında Akhisarspor, İstanbul deplasmanında Ümraniyespor’a 2-1 mağlup oldu. Mücadele sonunda açıklamalarda bulunan Akhisarspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz, “Hak ettiğimiz bir maçtı. Oyuncularım ellerinden gelenin fazlasını yaptılar, özellikle ikinci yarıda. Oyunun kontörlünü 1-1’de elimize almalıydık. Oyuncularım galibiyeti hak ediyor. Ama oyunun hakimiyetini kaçırınca golü yedik. Pozisyonlarımız var değerlendiremediğimiz. Bir tane penaltı pozisyonumuz var. Verilse, rakip kırmızı kart görecekti. Tartışılır. 4 haftadır hakemler tercih haklarını rakipten kullanıyor. Aynı pozisyonlarda rakibe farklı bize farklı uygulama oluyor. Bu konuda canımız yanıyor. Hakemlerin daha dikkatli maçların yönetilmesi lazım. Adanaspor ile erteleme maçı oynayacağız. Ona hazırlanacağız. Bir yandan da oyuncularımız eksiliyor. Bugün İrfan da ayrıldı. Kalan oyuncularımızla Adana maçına hazırlanacağız. Oyuncularımı kutluyorum. Ellerinden geleni sahaya yansıttılar özellikle ikinci yarı aslan gibi oynadılar” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı