Mesut Bakkal: “Güzel bir şekilde devam etmek istiyoruz”



- BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, “Devreye kadar toplayabildiğimiz puanları toplayıp bazı mevkilere gerekli oyunculara alıp, güzel bir şekilde devam etmek istiyoruz” diye konuştu.

Süper Lig’in 17. haftasında BB Erzurumspor deplasmanda Medipol Başakşehir’e 1-0 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, ilk 15 dakika oyun anlamında bocaladıklarını ifade ederek, “Karambolden yediğimiz bir gol var. Onun dışında alan kapatma durumunda güzel şeyler yaptık. İkinci devre çift forvete döndükten sonra oyun anlamında hep olumlu işler yapan Erzurumspor vardı. Biraz daha belki ön bölgedeki üretkenliği arttırabilseydik maç belki de çok farklı bir skorla bitebilirdi. Kısa bir dönemde çalışıp sık maç oynuyoruz. Erzurumspor’un oynadığı oyun disiplininden memnunum. Bunu ileri ki haftalarda sonuca daha iyi yansıtacağız. Devreye kadar toplayabildiğimiz puanları toplayıp bazı mevkilere gerekli oyunculara alıp, güzel bir şekilde devam etmek istiyoruz. Her takım gibi bizde transferi çok açık ve net şekilde yapacağız” dedi.





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