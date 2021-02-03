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03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Mesut Bakkal: “Gidişatımız iyi”

Mesut Bakkal: “Gidişatımız iyi”

Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal'ın açıklaması

- - BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal:- “Gelişmeye devam ediyoruz”- “6 puanlık bir maça çıkacağız” SİVAS

Basın Toplantısı Toplantı Gesi Allah Rektör 


- DG Sivasspor beraberliği sonrası konuşan Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, “Maç anında topa sahip olma eşit olarak gözükse de pozisyon olarak Erzurumspor’un üstün olduğunu söyleyebilirim. Gidişatımız iyi, çıkışımız iyi. Bu şekilde devam etmemiz bizi ileriki haftalarda çok daha rahatlatacaktır” dedi.
Süper Lig’in 23. haftasında Erzurumspor, deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, “Maç anında topa sahip olma eşit olarak gözükse de pozisyon olarak Erzurumspor’un üstün olduğunu söyleyebilirim. İlk yarı maçı koparabilirdik. Yakaladığımız çok net pozisyonlar var. 4 tane net pozisyon var, özellikle rakibin birinci bölgesindeki pozisyonlarda son pasları iyi yapabilseydik belki de 3 puanla dönebilirdik. Gelişmeye devam ediyoruz. Geldiğimiz günden beri gelişme devam ediyor ve inşallah da devam edecektir. İkinci devrede maçı 3 puana çevirmek için 2 tane hamle yaptık. Sivasspor’un defansındaki stoperlerin sakatlanması bizim için dezavantaj oldu. 90 dakikada 3 pozisyon verdiğimizi söyleyebilirim. 3 puanla dönebilirdik. Ben takımımı kutluyorum. Takım disiplini, birlikte oynama, özellikle verilen görevi yerine getirme anlamında mükemmel maçlar çıkarmaya başladık. 4 maçta 8 puan aldık. Son 2 maçımızda da gol yemedik. Bu önemli bir istatistik. Çünkü gol yemeyi kesmemiz gerekiyordu, takımım da bunu başarmaya başladı.
Şimdi 6 puanlık bir maça çıkıyoruz. Kayserispor maçına. Gidişatımız iyi, çıkışımız iyi. Bu şekilde devam etmemiz bizi ileriki haftalarda çok daha rahatlatacaktır. Sivasspor’a da başarılar diliyorum” diye konuştu.

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