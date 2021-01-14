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14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Mesut Bakkal: 'Bizim için önemli olan ligde mücadele etmek'

Mesut Bakkal: 'Bizim için önemli olan ligde mücadele etmek'

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal'ın açıklamaları

- Mesut Bakkal: "Bizim için önemli olan ligde mücadele etmek" ANTALYA

Basın Toplantısı Toplantı Forma Rektör Trol 


- BB Erzurumspor Teknik Direktör Mesut Bakkal, Alanyaspor maçından sonra yaptığı açıklamada, "Çünkü bizim için önemli olan ligde mücadele etmek. Devam eden zorlu bir süreç var" dedi.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda BB Erzurumspor, deplasmanda karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 mağlup olarak kupaya veda etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, ligde zor dönemlerden geçtiğini belirterek, hedeflerinin kupa olmadığını söyledi.

Bakkal, Fenerbahçe maçında yaşadıkları 5 sakatlıktan sonra Alanyaspor karşısında maç sayısı az olan oyuncularla oynamayı düşündüklerini ifade ederek, "Çünkü bizim için önemli olan ligde mücadele etmek. Devam eden zorlu bir süreç var. Burada da oynamayan oyuncularımızın performansını görmek için böyle bir kadroyla çıktık. İyi başladık maça öne de geçtik. Aslında başa baş, kontrollü götürdüğümüz bir maç ama uzun zaman oynamayan oyuncularımızın adaptasyonu zor oluyor. Alanya güçlü bir takım. Biz bundan sonraki lig sürecine bakıyoruz. Yaptığımız 4-5 transfer var. Artık hemen toparlanıp ligde yolumuza devam edeceğiz" dedi.

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