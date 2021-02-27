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27 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Mesut Bakkal: 'Arda’nın pozisyon tartışmasız ofsayt'

Mesut Bakkal: 'Arda’nın pozisyon tartışmasız ofsayt'

Mesut Bakkal'ın açıklamaları

- Mesut Bakkal: "Arda’nın pozisyon tartışmasız ofsayt" İSTANBUL

Sarı Kart Basın Toplantısı Toplantı Bulduk Rektör 


- BB Erzurumspor Teknik Direktör Mesut Bakkal, Galatasaray maçından sonra yaptığı açıklamada, "Arda’nın pozisyon tartışmasız ofsayt. İlk yarı 1-0 içeriye girsek belki farklı olabilirdi" dedi.
Süper Lig’in 27. haftasında BB Erzurumspor deplasmanda mücadele ettiği Galatasaray’a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "Bu kadar net, bir sürü pozisyon yakaladığımız maçtan puansız ayrılmak biraz üzücü. Bir takım Galatasaray’a karşı ne kadar pozisyon yakalayabilir ki. Özellikle kendi sahasında. 37. dakikaya kadar tam istediğimiz gibi bir oyun vardı. Top Galatasaray’daydı ama pozisyon vermemeyi başardık. İki tane net pozisyonumuz var. Böyle pozisyonları yakaladıysanız atacaksınız. Gol olsaydı farklı şeyler konuşabilirdik. İlk golü karambolden yedik. İkinci golde tartışmalı bir pozisyon var. Maç öncesi planı ikinci deveye kadar tutu. Sonra çift forvete dönmeyi planladık. Sonra pozisyonlar bulduk. Çok net pozisyonlarımız var. 4’ü golle sonuçlana bilecek 7 tane pozisyonumuz var. 90 dakika disiplinden kopmayan, mücadele eden oyuncularımı kutluyorum. Üzgünüz ama çarşamba günü Karagümrük maçı oynayacağız. Sonuç kötü de olsa iyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum. Bu üretkenliğimiz devam ettiği sürece çoğu maçı kazanabilecek bir takımız. Hakem hakkında konuşmayı sevmiyorum ama Arda’nın pozisyon tartışmasız ofsayt. İlk yarı 1-0 içeriye girsek belki farklı olabilirdi. Emrah’a yapılan faulle Arda’nın sarı kart istediğini oyuncularım söyledi.

Galatasaray’ı tebrik ederim. İyi bir maç oynadığımız için mutluyum" diye konuştu.

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