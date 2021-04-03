Merrell Alanya Ultra Trail'de ilk birinciler belli oldu



- Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2021 takviminde yer alan ve 24 ülkeden 544 sporcunun katılımıyla Kızılkule’deki start alanında başlayan . Büyük heyecana sahne olan Alanya Ultra Trail'de üç yarışın birincileri de belli oldu. Ahmet Arslan ile Argeus Travel & Events tarafından Merrell isim sponsorluğunda gerçekleştirilen organizasyonda Taurus Mountain Marathon’u elit Merrell atleti Hector Haines, Keykut Mountain Run’ı yine Merrell’ın elit kadın sporcusu Denisa Dragomir, Alaiye Short Trail’i de Moritz Auf Der Heide birinci tamamladı. Organizasyonun en uzun mesafeli yarışı olan, 76 kilometre mesafeli Merrell Alanya Ultra Trail’in birincisi ise ilerleyen saatlerde belli olacak. Üç yarışın kadınlar ve erkekler ilk 3’leri ise şu şekilde oldu: Taurus Mountain Marathon Kadınlar 1. Anna Korobko - 05.19.30 2. Sanna El Kott Helander - 05.36.21 3. Lina El Kott Helander - 05.36.22 Taurus Mountain Marathon Erkekler 1. Hector Haines - 04.39.27 2. Andres Olivera Scollo - 04.58.44 3.Ali Ghareh Gheibi - 05.14.51 Keykubat Mountain Run Kadınlar 1. Denisa Dragomir - 02.46.28 2. Oihana Azkorbebeitia - 02.46.29 3. Yuliia Tarasova - 02.57.19 Keykubat Mountain Run Erkekler 1. Viktor Simashko - 03.10.53 2. Soner Büyükatalay - 03.11.44 3. Mümin Güneş - 03.12.17 Alaiye Short Trail Kadınlar 1. Natalia Gyurten - 01.57.46 2. Nuray Bulut Göktepe - 02.17.53 3. Nataliya Blagonravova - 02.24.18 Alaiye Short Trail Erkekler 1. Moritz Auf Der Heide - 01.30.38 2. Mustafa Göksel - 01.33.26 3. İbrahim Güneş - 01.54.55



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