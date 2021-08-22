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Menemenspor Teknik Direktörü Mutlu: 'Atamayana atarlar'
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22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Menemenspor Teknik Direktörü Mutlu: 'Atamayana atarlar'

Menemenspor Teknik Direktörü Mutlu: 'Atamayana atarlar'

Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu

- Menemenspor Teknik Direktörü Mutlu: "Atamayana atarlar" BALIKESİR

Uttu Allah Rektör 


- TFF 1. Lig'in ikinci haftasında deplasmanda RH Bandırmaspor ile karşılaşan Menemenspor karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı. Maç sonrasında Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu açıklamalarda bulundu. TFF 1. Lig'in 2. haftasında Bandırma 17 Eylül Stadı'nda karşılaşan Bandırmaspor ve Menemenspor ekiplerinde gülen taraf Bandırmaspor oldu. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu, "Bugün Bandırmaspor ile son derece zorlu bir maç oynayacağımızı bilerek gelmiştik. Gerçekten de zor bir maç oldu. Ama tabii onlar da bizi hafta içerisinde analiz etmiştir. Biz de onları ettik. Bizim kendi programımız tuttu. Bandırmaspor'a son 5 dakikadaki gol yediğimiz pozisyon hariç hiç net pozisyon vermeden maçı tamamladık. Bir pozisyon verdik o da gol oldu zaten. Bandırmaspor'un tecrübeli oyuncuları var. Gireni, çıkanı hep üst seviyede. Biz genç bir ekibiz. Daha yeni kuruluyoruz ve kadromuzu oturtmaya çalışıyoruz. 21 yaş ortalaması ile oynuyoruz. Hedeflediğimiz gibi oldu. 65. dakikaya kadar maçı tuttuk. 65. dakikadan sonra pozisyonlarda bulmaya çalıştık. Son 10-15 dakikada üç tane net pozisyonumuz vardı. Bir tanesi direkten döndü. Atabilseydik maçı kazanabilecektik. Futbolda biliyorsunuz atamazsanız diğer taraf gelir golü atar. Atamayana atarlar. Bandırmaspor'u kutluyoruz. İnşallah eksiklerimizi önümüzdeki Ümraniye maçı ile düzeltip hem de oradaki maçı kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

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