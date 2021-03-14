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14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Menemenspor-Adanaspor maçının ardından

Menemenspor-Adanaspor maçının ardından

Menemenspor Teknik Sorumlusu Recep Yazıcı'nın açıklamaları

Kırmızı Kart Basın Toplantısı Toplantı Alabalık Rektör 

-Adanaspor Teknik Direktörü Emrah Bayraktar'ın açıklalamarı

- - Recep Yazıcı: “1 puana üzülüyoruz- Emrah Bayraktar: “Hakemin tercihlerini rakipten yana kullanması bizi oyundan düşürdü” İZMİR

- TFF 1. Lig’in 26. haftasında Menemenspor ile Adanaspor’un golsüz berabere kaldığı maçın ardından konuşan Menemenspor Teknik Sorumlusu Recep Yazıcı, aldıkları 1 puanın kendilerini üzdüğünü belirterek önümüzdeki hafta oynayacakları Altay maçına hazırlanacaklarını söyledi.

Adanaspor Teknik Direktörü Emrah Bayraktar ise,“Sonuç itibariyle yenemiyorsak yenilmemekte her zaman ki gibi önemli bir şiar” dedi.
TFF 1. Lig’in 26. hafta maçında Menemenspor, konuk ettiği Adanaspor ile 0-0 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik adamları mücadeleyi değerlendirdi. Menemenspor Teknik Sorumlusu Recep Yazıcı, 3 puan parolasıyla çıktıkları maçtan 1 puan alabildiklerini ifade ederek, “Bu 1 puana üzülüyoruz. Oyun iki devre halinde ayrı ayrı oluşumlardan geçti. Birinci yarıda 2-3 tane net pozisyonlarımız oldu. Bir tane serbest vuruşumuzu rakip kaleci çıkardı. Gol arayan ve topa sahip olup üstün oynayan bizdik. Fakat gol atamadığınız zaman maalesef ki tabelayı değiştiremiyorsunuz. İkinci yarıda eksik kalmamızla beraber oyun formatımız değişti, rakibin de oyun formatı değişti. Yapılan değişiklikler maçın berabere bitmesini sağladı. İki takımın da mücadelesi güzeldi. Bundan sonraki maçlarımıza bakacağız. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Altay maçına hazırlanacağız” açıklamasında bulundu. Adanaspor cephesi Adanaspor Teknik Direktörü Emrah Bayraktar ise son haftalarda topa sahip olmaya çalışan bir Adanaspor’u izlettiklerini belirterek, “İlk 15 dakikada oyuna çok iyi başladık, top bizdeydi. Topa sahip olarak istediğimiz oyunu oynamaya başladık. Fakat bu süre içerisinde ceza sahası içerisinde santrforumuzun sakatlığı vardı. Ayağında kırık şüphesi var, oyunda çıkıp hastaneye gitti. Bunun cezalandırılmaması, ondan önce yine baldırına basıldığı pozisyondan hakemin bunu faul olarak bile değerlendirilmemiş olması, Serdar’ın yine el pozisyonu ve düşürüldüğü pozisyon var. Deplasmanda oynuyorsunuz, rakip çok sert oynuyor. Bu gibi gözümüzle net gördüğümüz pozisyonlarda hakemin tercihlerini rakipten yana kullanması açıkçası biraz takımın sinir uçlarıyla oynadı. Bizi oyundan düşürdü. Oyuna devam ettik. Santrforumuz Ozegovic’in çıkması konsantrasyonumuzu düşürdü. Isınmayan Ergin Keleş’in oyuna girmesi ve adaptesi biraz zaman aldı. İlk yarının sonuna kadar oyunda tutunmaya çalıştık. İkinci yarı aynı anlayışla sahaya çıktık. Topa sahip olup pozisyon üretmek amacıyla başladık. Pozisyon üretme noktasında hala problemler yaşıyoruz. Tribünler de bayağı doluydu. Seyircisiz maçlar oynuyoruz ama seyircili de olsa herhalde bundan biraz daha kalabalık olurdu. O yüzden dışarıdan bağırışlar rakibi etkiledi. Bu sertliğin sonucu olarak en sonunda bir oyuncuları kırmızı kart gördü. Geri kalan süre içerisinde rakibe pozisyon vermedik ama ciddi bir pozisyona da giremedik. Bu haftalarda hiç kimse mağlup olmaz istemiyor. Alt sıralarda bir savaş var. Sonuç itibariyle yenemiyorsak yenilmemekte her zaman ki gibi önemli bir şiar” ifadelerini kullandı.
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