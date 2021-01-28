-Mehmet Sepil'in açıklamaları



- Mehmet Sepil: "Transfer konusunda kesin bir kararımız yok"- Göztepe Başkanı Mehmet Sepil:- "Ben de taraftar olsam, başkandan forvet transferi isterdim" İZMİR



- Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, transfer yapıp yapmayacakları konusunda henüz karar vermediklerini söylerken, "Ben de taraftar olsam, başkandan forvet transferi isterdim" diye konuştu.

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Gürsel Aksel Stadında yaptığı açıklamada, transfere ilişkin açıklamalarda bulundu. Transfer yapabilmeleri için bazı şartların oluşması gerektiğini kaydeden Sepil, “Şu ana kadar transferi eksik gördüğümüz yerlere, gerekli olduğu düşüncesiyle yaptık” ifadelerini kullandı. Transfer döneminin devam ettiğini hatırlatan Sepil, "Son günler daha hareketli olabilir. Fırsat transferi oluşursa, bunu yapabiliriz. Transfer konusunda şu an kesin bir kararımız yok" diye konuştu.

"Taviz vermem" Başkan olarak kulübün geleceğini düşünmesi gerektiğini kaydeden Mehmet Sepil, "Hep bunu düşünüp hareket etim. Bunu da değiştirmeyeceğim. Örnekleri Türk futbolunda çok mevcuttur. Her zaman takdir ettiğim, Türk futbolu için önemli bulduğum Eskişehirspor örneği var. Bugün Eskişehirspor gibi camiaların yaşadıkları, benim için üzüntü kaynağı. Aynı duruma Göztepe'nin düşmesine asla izin vermem, taviz de vermem" şeklinde konuştu.

Sepil, takım olarak gol konusunda sıkıntılı olduklarını düşünmediğini aktarıp, ligde 6 takımın kendilerinden daha fazla gol attığını hatırlatarak, “Gol sayısı olarak yetersiz değiliz ama daha iyisi olur mu? Olur” açıklamasında bulundu. Lamine Gasama ile ilgilenen kulüpler olduğun için kendisine gidebileceğini söylediklerini kaydeden Sepil, ancak bitmiş bir transferin olmadığını dile getirdi. "Halil Akbunar uluslararası arenada dikkat çekmeye başladı" Ligin ilk devresinde Türk oyunculara en fazla süre veren ekip olduklarının hatırlatılması üzerine Sepil, "Türk oyunculara inanıyoruz. Türk oyuncularının fazla olması takıma ayrı bir enerji getiriyor. Neticede bu kararı teknik direktör performansa göre vermek zorunda. Türk oyunculardan da dikkati çekenler var. Halil Akbunar uluslararası arenada dikkat çekmeye başladı.

Aynı politikaya devam etmeye çalışacağız” değerlendirmesini yaptı. "Olimpiyatlara katılan sporcu sayımızı arttırmamız lazım" Öte yandan, Gürsel Aksel Stadında Göztepe Yelken Şubesine sponsor olan firmalara plaket verilme törenine de katılan Sepil, yaptığı konuşmada, yelkenin kulübün en eski branşlarından olduğunu söyledi.



Sepil, Göztepe'nin Türkiye'de amatör branş sayısında en fazla amatör branşa sahip kulüplerinden biri olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "19 tane amatör branşımız var. Milli cimnastikçimiz Ferhat Arıcan kulübümüzü olimpiyatlarda temsil edecek. Olimpiyatlara katılan sporcu sayımızı arttırmamız lazım. Yakın gelecekte yelken şubemizden de önemli başarılar bekliyoruz. Bu noktada ise sponsorların varlığı çok önemli. Onlar biliyorum ki bu işi gönülden yapıyorlar kendilerine çok teşekkür ediyorum. Onların verdiği destek gibi ulusal firmaların da bu tarz amatör branşlara desteklerinin sürmesini diliyorum." Konuşmaların ardından yelken şubesine destek olan sponsorlara plaketleri verildi.





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