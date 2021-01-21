Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Mehmet Sepil: 'Bir transfer daha yapmayı planlıyoruz'

Mehmet Sepil: 'Bir transfer daha yapmayı planlıyoruz'

Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'in açıklamaları

- Mehmet Sepil: "Bir transfer daha yapmayı planlıyoruz"- Göztepe Başkanı Mehmet Sepil:- "Ünal Karaman, Türkiye'de iz bırakmış bir isim" İZMİR

Türk Futbolu Teknik Direktör Transfer Dönemi Rektör Irak 


- Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, 2.5 yıl sözleşme imzaladıkları teknik direktör Ünal Karaman'ın türk futbolunda iz bırakan bir isim olduğunu söyledi.

Sepil, transfer konusunda ise 1 transfer yapacaklarını ve ihtiyaca göre sayının artabileceğini ifade etti.
Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, 2.5 yıl sözleşmesi imzaladıkları teknik direktör Ünal Karaman'ın Adnan Süvari Tesislerinde çıktığı ilk antrenmanı ziyaret etti. Ziyarette açıklamalarda bulunan Başkan Sepil, Ünal Karaman'ın hem futbolculuğunda hem de teknik direktörlüğünde geldiği noktaya tırnaklarıyla kazıyarak ulaştığını belirterek, "Kendisiyle İttifak Holding Konyaspor maçı öncesinde görüşmeye başladık. 3 gün boyunca uzun saatler birlikte görüştük. Hocamızın düşüncelerini, bizim düşüncelerimizi kısa ve uzun vadeli planlamalarda ne yapabileceğimizi konuştuk. Düşüncelerimizde bir fark olmadığını gördük. Ünal Karaman tüm çalıştığı takımlarda ve Türkiye'de iz bırakmış isim" şeklinde konuştu.
Başkan Sepil'den transfer açıklaması Transfer konusunda da konuşan Başkan Mehmet Sepil, "Ara transfer döneminde 1 oyuncuyu daha kadroya katmayı planlıyoruz. Bunun haricinde ihtiyaca göre transfer çalışması yapabiliriz. Türk futbolunda yeni bir olay çıktı, transfer limiti olarak tanımlanan şeyle iki yıldır tanıştık. Bunun amacı şuydu, nefsine hakim olamayan takımları nefsine hakim olmayı öğretmek. Uygulamaya baktığımızda acaba hangi takımlar zorluk içinde yaşıyor. Bence şu an istediği sonucu alamadı bu iş. Bir sürü itirazlarda bulunuyoruz federasyona. Göztepe'ye tanınan limitler içerisinde elimizden gelen transferleri yapmaya çalışacağız. Birileri gidecek, birileri gelecek ki biz o limitin içinde kalabilelim. Guilherme ile yollarımız ayrıldı, bizim için talihsiz bir transferdi. İstemediğimiz şekilde gelişti. Kendisi Çin'e gidecek. Mossoro ile görüşülüyor, onunla da kısa süre içinde yollar ayrılmış olacak. Gassama ile görüşüyoruz" diye konuştu.
Son iki maçta alınan 6 puan için emeği geçen altyapı hocalarına teşekkür eden Sepil, kazasız belasız şekilde bu seneyi atlatıp gelecek senenin planlamasını yapmak istediklerini söyledi.


loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı AttıHamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı Attı
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı