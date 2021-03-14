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14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Mehmet Emin Gür: 'Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık'

Mehmet Emin Gür: 'Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık'

Gençlerbirliği Başkan Vekili Mehmet Emin Gür'ün açıklamaları

- Mehmet Emin Gür: "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık" İSTANBUL

Muhabbet Allah Basın Mensupları 


- Gençlerbirliği Başkan Vekili Mehmet Emin Gür, Fenerbahçe karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Süper Lig’in 30. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Başkan Vekili Mehmet Emin Gür, "İzleyenlerin keyif alacağı güzel bir maç oldu. Başta teknik ekibim olmak üzere, futbolcu kardeşlerime canı gönülden sevgilerimi, muhabbetlerimi sunuyorum. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Fenerbahçe bilindiği üzere kocaman bir camia. Kendilerine bundan sonraki maçlarda başarı diliyorum. Hoş bir müsabaka oldu. Zaman zaman gerginlikler oldu ama futbolun içerisinde olan şeylerdi. Hakem arkadaşımız da iyiydi. Onu da tebrik ediyoruz. Baskı altında kalmadı. Taraf da tutmadı. Hak ettiğimiz bir galibiyeti almanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu galibiyet diğer takımlara olduğu gibi bizim için de bir başlangıç olacaktır inşallah. Bundan sonraki maçlarda eğer seri yakalarsak arkadan gelip, inşallah düşme hattının üzerine çıkmak suretiyle taraftarlarımızı mutlu edeceğiz" şeklinde konuştu.
Attıkları ikinci golün sorulması üzerine Gür, "Hakem kararlarına camia olarak saygılıyız. Demek ki VAR’daki arkadaşlar da öyle görüp, öyle değerlendirdiler. Diyebileceğimiz bir şey yok. Ben pozisyonu görmedim" diye cevap verdi.
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