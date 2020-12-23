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23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Mehmet Büyükekşi: “Aynı başarıyı sürdürürsek, hocamızla oturup konuşuruz”

Mehmet Büyükekşi: “Aynı başarıyı sürdürürsek, hocamızla oturup konuşuruz”

Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin açıklamaları

- - Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi:- “Takımımızda tam anlamıyla bir aile havası var” İSTANBUL

Düşman İşgali Yılbaşı Haziran Ayı Rektör Basın Mensupları 


- Kasımpaşa deplasmanında 4-0 kazanan Gaziantep FK’da Başkan Mehmet Büyükekşi maçın ardından konuştu.
Takımda iyi bir aile havası olduğunu söyleyen Büyükekşi, Sumudica’nın sözleşmesiyle ilgili olarak da, “Bu şekilde aynı başarıyı sürdürürsek, hocamızla oturup konuşuruz” açıklamasını yaptı. Süper Lig’in 14. hafta mücadelesinde Kasımpaşa’yı deplasmanda 4-0 mağlup ederek çıkışını sürdüren Gaziantep FK’da Başkan Mehmet Büyükekşi, karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Güzel bir maç olduğunu ifade eden Büyükekşi, “İlk dakikalardan itibaren üstün olan taraf bizdik. Gerek Başakşehir, gerekse de Fenerbahçe maçından sonra aynı şeyi söyledik. İyi bir takımız. Maalesef ilk haftalarda beraberliğimiz çok olmuştu. Hala da en çok berabere kalan takımız. Ama bu şanssızlığı kırdık ve üst üste 3 maçtır kazanıyoruz. Oynadığımız takımların da hepsi son derece iyi takımlar. Bu rakipler karşısında futbolcularımız, yönetim kurulumuz, teknik ekibimiz el ele verdik. Aile havasındaydık. Futbolcularımız birbirleriyle kardeş gibiler. İyi takım olma yolunda yılbaşından itibaren hedeflerimiz vardı. Pandemiden sonra hiç yenilmemiştik. Bu sezon sadece ilk hafta kaza yaptık. Şu anda gayet başarılı şekilde gidiyoruz. Önümüzdeki hafta Alanya maçımız var ve bu maçı da kazanmak için oynayacağız. Her maça ayrı ayrı bakıyoruz ama rehavete kapılmayacağız. Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz” ifadelerini kullandı. “Bu şekilde devam ederse, hocamızla oturup konuşuruz” Geçtiğimiz sezon 8. olduklarını söyleyen Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Bu sene daha iyi yerde olmamız gerektiğini söylemiştik sezon başında. Maxim uzun zamandır bu şekilde gol atamıyordu. O da bugün güzel bir gol attı. Son derece memnunuz. İnşallah aynı şekilde devam eder. Bu galibiyeti Gazianteplilere hediye ediyoruz. 25 Aralık, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü ve önümüzdeki sene 100 yıl olacak. Onlara hediye ediyoruz” dedi.
Geçtiğimiz hafta sözleşmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Marius Sumudica, henüz yönetimle görüşmediğini açıklamıştı. Bu konuyla ilgili konuşan Mehmet Büyükekşi, “Hocayla ilgili olarak farklı bir yön çizilmeyecek. Daha ilk yarı bile bitmedi. Önce bir ilk yarı bitsin. Mart, nisan ayları demiştik, zamanımız var. Takımımız aynı başarıyı devam ettirirse biz de inşallah hocamızla bu konuda görüşmeler yapacağız. Hedefimiz öncelikle önümüzdeki aylarda aynı başarıyı sürdürmek, motivasyonumuzu üst seviyede tutmak. Hocamız 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Bu sene de haziran ayına kadar sözleşmesi sürüyor” diyerek sözlerini tamamladı.
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