Mehmet Altıparmak: 'Golü atmış olsaydık maç daha farklı bir şekle girecekti'



- Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Belki golü atmış olsaydık maç daha farklı bir şekle girecekti" dedi.

Süper Lig’in 27. haftasında evinde Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği’nde Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik direktör, kazanmak için odaklandıkları bir maçı geride bıraktıklarının altını çizerek, "Rakibin çok kapalı oynayacağını, karşı ataklarla üzerimize geleceğini biliyorduk. Onu içinde öncelikle bütün hafta kanatları, kanat ortaları, şutları, kapalı takımı nasıl açarız onları çalıştık. Maça da iyi başladık. Yakaladığımız yüzde yüzlük pozisyonlar var. Belki golü atmış olsaydık maç daha farklı bir şekle girecekti. Rakibinde eksik kalmasıyla birlikte oyunun üstünlüğünü elimize aldık. Gereken her şeyi yaptık. Pozisyonlara girdik. Şut attık. Golü bulduktan sonra kazanmak için yeterli zamanımız da vardı. O ara tamamen kapatmıştık rakibi. 11’e 10 oyun üstünlüğümüze oyun olarak sahaya yansıttık ama daha sonra Ayite’nin atılmasından sonra 10’a 10 kaldık. İstediğimiz ortaları, şutları mümkün olduğunca atmaya çalıştık. Rakip çok kapalı oynadı ve 1-1’lik sonuçla ayrıldık. Biz yılmadan çalışmaya devam edeceğiz 15 tane final maçımız var. Futbol çok enteresan bir oyun. Çok maç kazanamazsınız, sonra 3 maç üst üste kazanırsınız her şey değişir. Onun içinde sadece çalışmak gerekiyor. Biz sadece çalışacağız ve sadece 15 tane final maçına hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.



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