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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Mehmet Altıparmak: 'Bu ligde kalmak bizim birinci hedefimiz'

Mehmet Altıparmak: 'Bu ligde kalmak bizim birinci hedefimiz'

Mehmet Altıparmak'ın açıklamaları

- Mehmet Altıparmak: "Bu ligde kalmak bizim birinci hedefimiz"- “Maçın büyük bir bölümü üstünlüğümüz ile geçti” DENİZLİ

Parmak Basın Açıklaması Allah Rektör 


- Denizlispor, Süper Lig’in 26. haftasında sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup etti. Düzenlenen basın açıklamasında konuşan Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, Süper Lig’de kalmak istediklerini bugün oynan maçtan dolayı ise çok üzüntü duyduklarını belirtti.
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Süper Lig’in 26. haftasında Denizlispor’un ev sahipliğinde oynanan maçta 1-0 mağlup olmasının ardından maça ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çok üzüntülü olduklarını ancak maçın üstünlüğünün kendilerinde olduğunu ifade eden Mehmet Altıparmak, “Öncellikle çok üzüntülüyüz. Direkt rakiplerimizden birine mağlup olduk. Bugün mağlubiyeti hak ettik mi hiç hak etmedik. Oyun olarak pozisyon olarak da maçın büyük bir bölümü üstünlüğümüz ile geçti. Yediğimiz golden sonra Denizlispor takımı tamamen kapandı. Sadece kontrataklar ile oynayan bir Denizlispor vardı. Oyunun ikinci yarısını neredeyse tamamen tek kale oynadık. Çok net, yüzde 100 bir pozisyonumuz var. onu atmış olsaydık belki de galip gelebilirdik. Bizim 2-3 haftalık periyotta bir sistemimiz var. Bu sistemi oyuncularımıza aşılamaya çalışıyoruz. Bugünde bunu uygulamaya çalıştık. Önce oynayan, önde baskı yapan bir takım olmaya çalışıyoruz” dedi.
“Ligde kalmak bizim birinci hedefimiz” Süper Lig’de kalmak istediklerini söyleyen Altıparmak, “Bunu bazen uygularken, bazı oyuncularımız katılım sağladı ama bazı oyuncularımız halen sağlayamadı. Bunun üzerine çok çalışacağız. Şu anda bitmiş bir şey yok. Bizler, oyuncularımızın isteği, arzusu ile ellerinden gelen bütün mücadeleyi gösterdiler. Bugün kaybettik ama biz yılmadan çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah sezon sonunda bu isteği arzuyu göstererek, üzerine biraz daha koymamız gerekiyor. Üzerine koyarak daha fazla çalışacağız. Bu ligde kalmak bizim birinci hedefimiz. İnşallah bunu da oyuncularımız ile birlikte başarırız” diye konuştu.

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