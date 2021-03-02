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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Mehmet Altıparmak: “Bir hata yaptık ve bedelini ödedik”

Mehmet Altıparmak: “Bir hata yaptık ve bedelini ödedik”

Gençlerbirliği TD. Mehmet Altıparmak açıklaması

- GAZİANTEP

Parmak Rektör 


- Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü’ne konuk olan Gençlerbirliği 2-1 mağlup oldu. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, maçın ardından mücadeleyi değerlendirdi. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, “Öncelikle böyle bir maç kaybetmek hepimizi üzdü. Maçın başından sonuna kadar istediğimiz şekilde oynadık özellikle ilk yarı oyun içerisinde yaptığımız işlerle bugün kazanma adına çok mücadele edip, pozisyona girebileceğimizi gösterdik. Defansın arkasına atacağımız toplarla pozisyon bulacaktık bunu çalışmıştık ve çalıştığımız şeylerin hepsini yapıp gol de attık. İyi mücadele ettik iyi kapandık. İkinci yarı üzerimize geleceklerini bilip aynı mücadeleyi yapıp defansın arkasına atacağımız toplarla gol bulacaktık. Bizim gibi takımlarda maç içerisinde kırılgan olan anları oluyor. Kendi hatamızdan Kenan’ın attığı gol ile oyun tersine döndü rakip 10 kişi kaldı ama bu avantajı kullanamadık. Oyuncularım maçı kazanmak adına her şeyi yaptılar. İki tane net pozisyon kaçırdık. 2. Golden sonra takımımızın modu düştü. Buradan bugün mağlup ayrıldık ancak oyuncularım kazanma adına her şeyi yaptı. Hepsini tebrik ediyorum. Bir hata yaptık ve bedelini ödedik“ dedi.

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