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08 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Mehmet Ali Beşel: 'Samsunspor deplasmanından 1 puanla dönmek iyidir'

Mehmet Ali Beşel: 'Samsunspor deplasmanından 1 puanla dönmek iyidir'

Menemenspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Ali Beşel'in açıklamaları

- Mehmet Ali Beşel: "Samsunspor deplasmanından 1 puanla dönmek iyidir" SAMSUN

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- Menemenspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Ali Beşel, Samsunspor deplasmanından 1 puanla dönmenin önemli olduğunu söyledi.

Samsunspor deplasmanından 1-1’lik beraberlikle dönen Menemenspor’da Yardımcı Antrenör Mehmet Ali Beşel, maç sonu basın toplantısından karşılaşmayı değerlendirdi. Korona virüs testi pozitif çıkan Dilaver Mutlu yerine takımın başında maça çıkan Menemenspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Ali Beşel, "Bizim için zor bir maç olacağını biliyorduk. Samsunspor camiasına saygımız var. Bir üst lig için kurulmuş bir takım olduklarının farkındaydık. Kaliteli oyunculara sahipler. Çok büyük bütçelerle kurulduklarının farkındaydık. Deplasmanda nasıl oynanması gerekiyorsa, öyle oynamaya çalıştık. Haddimizi bildik. Çocuklar elimizden gelenin en iyi yaptı. Sonuçta buradan 1 puanla dönüyoruz. 3 puan olsun isterdik ama 1 puan da iyidir. Çünkü kolay bir deplasman değil. Mutluyuz. Bundan sonraki maçlara bakacağız. İstediğimiz puanları alırsak ligi istediğimiz yerde bitirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

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