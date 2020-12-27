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27 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Mehmet Ak: “Savunmada yaptığımız bir hata penaltı ile sonuçlandı'

Mehmet Ak: “Savunmada yaptığımız bir hata penaltı ile sonuçlandı'

Ankaraspor Teknik Direktörü Mehmet Ak açıklama

- Mehmet Ak: “Savunmada yaptığımız bir hata penaltı ile sonuçlandı" ANKARA

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- Ankaraspor Teknik Direktörü Mehmet Ak, “Savunmada yaptığımız bir hata penaltı ile sonuçlandı geriye düştük. Oyuna tekrar tutunduk. 1-1’den sonra 2-1’e getirebilirdik” dedi.
TFF 1. Lig’in 16. haftasında evinde Yılport Samsunspor’a 2-1 mağlup olan Ankaraspor’da maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Mehmet Ak şöyle konuştu: “Öncelikle rakibimizi tebrik ederek başlamak istiyorum. Geçen hafta Bandırmaspor maçıyla oyun olarak üstüne koyan bir oyun anlayışımız da vardı bugün. Hem mücadele anlamında hem saha içerisinde hücum geçiş organizasyonları olarak ikinci bölgeden kaptığımız toplarla, savunma arkasına attığımız toplarla Samsunspor’dan daha etkili oynadığımızı düşünüyorum. Hedefimiz, ikinci bölgede topu verip oynamalarını sağlayıp kazandığımız toplarla hızlı geçişlerle pozisyon bulmaya çalışıyorduk ki bu anlamda da iki tane net pozisyon bulduk. Savunmada yaptığımız bir hata penaltı ile sonuçlandı geriye düştük. Oyuna tekrar tutunduk. 1-1’den sonra 2-1’e getirebilirdik. İkinci devre yine oyun dengede giderken pozisyon vermeden yine savunma hatasıyla geriye düştük. Biz aslında oyun olarak bugün puan ya da puanlar alıp önümüze daha umutla bakmak istiyorduk. Oyun olarak aslında bir umudumuz ve ilerisi için bir kazancımız var, bunu da en kısa sürede puanlarla taçlandırıp, devreye en iyi şekilde girip, devre arasında yapacağımız hazırlıklarla çok farklı bir Ankaraspor izletmek istiyoruz.”
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