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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Mehmet Ak: “Bireysel hatalardan kaynaklı goller yedik”

Mehmet Ak: “Bireysel hatalardan kaynaklı goller yedik”

Ankaraspor Teknik Direktörü Mehmet Ak'ın açıklamaları

- ANKARA

Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- TFF 1. Lig’in 27. haftasında evinde B. Boluspor’a 2-1 kaybeden Ankaraspor’da Teknik Direktör Mehmet Ak, “En çok istediğimiz, en fazla saha içerisinde arzu ettiğimiz bir maçtı. Bireysel hatalardan kaynaklı goller yedik” dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ankaraspor Teknik Direktörü Mehmet Ak, “Önemli bir maçtı bizim için. Bu maçtan alacağımız üç puan ile üstümüzdeki takımlarına yaklaşma şansımız olacaktı. Oyuna çok istekli başladık. Taktiksel gidişte tüm reaksiyonlara oyuncular cevap verdi. 450’nin üzerinde pas yaptık. Rakip ceza sahası içerisinde 37 kere topla buluştuk. 11 şutumuz kaleyi buldu. Geriye dönüp baktığınızda belki de 26 haftanın en çok gol pozisyonun ürettiğimiz, fazla gol pozisyonuna girdiğimiz, en çok istediğimiz, en fazla saha içerisinde arzu ettiğimiz bir maçtı. Bireysel hatalardan kaynaklı goller yedik. Önümüzde 7 maçımız kaldı. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Önümüzdeki 7 maçın sonuçlarını en iyi şekilde elde edip artık nerede ligi bitirebiliyorsak onun için mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

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