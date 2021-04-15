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15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Mehmet Ak: “2 puan kaybettiğimiz için ciddi şekilde üzgünüz”

Mehmet Ak: “2 puan kaybettiğimiz için ciddi şekilde üzgünüz”

Ankaraspor Teknik Direktörü Mehmet Ak'ın açıklamaları

- ANKARA

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- Ankaraspor Teknik Direktörü Mehmet Ak, Altay maçının ardından, “2 puan kaybettiğimiz için ciddi şekilde üzgünüz” dedi.
TFF 1. Lig’in 30. hafta mücadelesinde Altay ile 2-2 berabere kalan Ankaraspor Teknik Direktörü Mustafa Ak maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Ak, “Öncelikle galip gelmediğimiz için üzgünüm. Maçta çok iyi başlamıştık. Öne de geçmiştik. Topla oynama yüzdesi onlarda gibi gözükse de bu bizim de istediğimiz bir durum olacaktı maçın gidişatına göre. Golü erken bulduk. Altay duran toptan beraberlik golünü attı. İkinci devreye de golle başladık. Ama ikinci duran topa engel olamadık. Aslında o kadar doğru oynuyorduk ki oyuncu değişikliğine bile ihtiyacımız olmadı. Aslında saha içerisinde topa kompakt oynayan, 3. bölgeye geçişte pozisyonları bulan bir Ankaraspor vardı. Kaybettiğimiz puan için üzülüyorum. 3 maçta 7 puan aldık. Önümüzde 4 maç var. Aslında bu 5 maçlık serüvende her maçın final olması için bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Ama şöyle bir durum var. Matematiksel olarak 1 beraberlik hakkımız vardı. Kalan 4 maçı yüze 100 kazanmamız gerekiyor, kümede kalmak ve üstümüzdeki takımları yakalayarak geçebilmek için. Ben oyuncularıma inanıyorum. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. 2 puan kaybettiğimiz için ciddi şekilde üzgünüz” ifadelerini kullandı.
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