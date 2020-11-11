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11 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Max Kruse'ye tehdit mektubu

Max Kruse'ye tehdit mektubu

Max Kruse'nin tehdit mektubundan görüntü

Sosyal Medya Forma 

-Max Kruse'nin açıklamaları

- İSTANBUL

- Bundesliga takımlarından Union Berlin'de forma giyen Alman futbolcu Max Kruse, kendisine gönderilen tehdit mektubu sosyal medya hesabından paylaştı. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de forma giyen ve pandemi döneminde son 8 haftada sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrılan Alman futbolcu Max Kruse, kariyerine Bundesliga ekibi Union Berlin'de sürdürüyor. 32 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından, bir taraftarın kendisine gönderdiği tehdit mektubunu paylaştı. Mektupta, "Marx Krause, beyinsizsin. Bizim kulüpten defol. Böyle bir geri zekalı bir oyuncu Union'da oynayamaz. Kendi iradenle gitmezsen biz seni stadyumdan kovalarız" yazdığı görüldü.
Gönderen ismini yazamadığını belirten Alman futbolcu da "Kendisini buraya gelerek bu sözleri yüzüme söylemesini bekliyorum" dedi.

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