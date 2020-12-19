Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Marius Sumudica: 'Rakimizden daha iyiydik ve galibiyeti hak ettik'

Marius Sumudica: 'Rakimizden daha iyiydik ve galibiyeti hak ettik'

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın açıklamaları

- Marius Sumudica: "Rakimizden daha iyiydik ve galibiyeti hak ettik"- Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica:- “Bugün bu kente galibiyet vermemiz gerekiyordu”- Sumudica: “Dört aylık kontratım kaldı” GAZİANTEP

Hastane Geçmiş Olsun Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, 3-1 kazandıkları Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Rakimizden daha iyiydik ve galibiyeti hak ettik" dedi.
Kulübüyle 4 aylık daha kontratının kaldığını söyleyen Rumen teknik adam, alınan galibiyetle ilgili "Bu kene galibiyet vermemiz gerekiyordu" açıklamasını yaptı. Gaziantep FK, Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek puanını 21'e çıkardı. Bu sonuçla ligde maç fazlasıyla dördüncü sıraya yerleşen Gaziantep FK'da Teknik Direktör Marius Sumudica karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Zor bir maçı kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen Sumudica, "Lige renk katan ve iyi futbol oynamaya çalışan ekiplerden birisiyiz. Takım olarak iyi bir performans ortaya koyduk. Bugün rakibimizden daha iyiydik. Tatiksel olarak iyi hazırlandık. Bu galibiyeti hak ettik. Futbolcularımız çok iyi mücadele etti ve sonunda galibiyeti aldık. Oyuna 3-5-2 sisteminde başladık ve rakibimiz, Thiam’ı oyuna alınca biz de taktiğimiz değiştirdik ve buna önlem aldık. Sonucunda da kazandık. Yaklaşık bir yıldır sahamızda puan kaybetmiyoruz. Son 20-21 maçtır yenilmeyen ve gol atan bir ekibiz. Bu galibiyeti hak ettik ve daha fazlasını da hak ettiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı. "Bugün bu kente galibiyet vermemiz gerekiyordu" Gaziantep'te özel bir hastanede yaşanan patlama nedeniyle kentin zor bir gün geçirdiğini de vurgulayan ve bu galibiyeti kent için aldıklarını aktaran Marius Sumudica, "Bugün yaşanan olayla ilgili şehrimize geçmiş olsun diyorum. Şehir bugün zor bir süreç yaşadı. O yüzden bugünkü galibiyet kentimize, taraftarlarımıza armağan olsun. İyi bir takımız, her anlamda iyi bir ekibimiz var. O yüzden başarılar da kendiliğinde geliyor" dedi.
"Dört aylık kontratım kaldı" Gaziantep ekibiyle sözleşmesinin 4 ay sonra biteceğini ve yeni sözleşme konusunda bir gelişme olmadığını vurgulayan Sumudica, "Kendi performansım hakkında konuşmak istemiyorum. Galip geldiğimiz için mutluyum. Burada mutluyum ve kalmak istiyorum ama 4 aylık bir kontratım kaldı. Henüz yönetimden bu konuda bir talep gelmedi. Ben de bunları düşünmek istemiyorum ve işime odaklanıyorum" şeklinde konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement