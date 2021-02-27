Marius Sumudica: 'Mourinho gelse o da bir şey yapamaz'



- DG Sivasspor ile golsüz berabere kalan Rizespor’da Teknik Direktör Marius Sumudica, “İsmail Kartal kötü bir hoca, Ünal Karaman kötü bir hoca, Tomas kötü bir hoca, Sumudica kötü bir hoca. Rize’ye gelen bütün hocalar mı kötü hocalar? Yarın Mourinho gelse o da bir şey yapamaz” dedi.

Süper Lig’in 27. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Sivasspor ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sumudica, “Bir tane daha kötü oynadığımız maç. Gol atmayı yine beceremedik, gol atmak için fırsat da bulamadık. 70 dakikadan fazla rakipten 1 kişi fazlaydık. Bazen 1 kişi eksik oynadığınızda daha iyi, daha sıkı kapanıyorsunuz. Geriye yaslanıyorsunuz, bu da bizim için çok zor oluyor. Maçta boşluk bulamıyoruz. Ben elimden gelen her şeyi yaptığıma inanıyorum. Bir defans oyuncusunu forvet ile değiştirdim, hücuma önem verdim. Bütün hücum oyuncularını sahaya sürdüm. Takım Remy ve Boldrin’in eksikliğini hissettiğini bugün de gösterdi. Oyuncularıma tekrar saygı göstererek söylüyorum bunu ama bugün gol atacak kaliteye sahip değildiler. Elimden gelen bu, yapacak başka bir şeyim yok. Ailemden uzak bir ülkede çalışıyorum. Günümün 7-8 saati futbol çalışarak geçiyor. Ben buradan oyuncularıma bir soru yöneltmek istiyorum” ifadelerini kullandı. “Mourinho gelse o da bir şey yapamaz” Kayserispor ve Gazişehir FK’da başarılı olduğunu düşündüğünü fakat Rizespor’da bu başarıyı yakalayamadığını dile getiren Sumudica, “İsmail Kartal kötü bir hoca, Ünal Karaman kötü bir hoca, Tomas kötü bir hoca, Sumudica kötü bir hoca. Rize’ye gelen bütün hocalar mı kötü hocalar? Yarın Mourinho gelse o da bir şey yapamaz. Benim fikrim bu şekilde. Kayseri ve Gaziantep’te başarılı bir sonuç aldığıma inanıyorum. Buraya geldim futbolu mu unuttum? Söyleyecek bir şeyim yok. Kulüp çok güzel bir kulüp, bütün imkanları var, oyuncularına sağlıyor. Maaşları gününde yatırıyor, tesislere büyük yatırım yapıyor. Oyuncuların maaşlarını geciktirmiyor. Ama bazen demek ki bu yeterli olmuyor” şeklinde konuştu.





loading...