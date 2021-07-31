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Mario Balotelli’ye Adana’da coşkulu karşılama
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31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Mario Balotelli’ye Adana’da coşkulu karşılama

Mario Balotelli’ye Adana’da coşkulu karşılama

Taraftarlardan genel ve detay görüntüler

Yarış Tezahür Tezahürat İtalya İtalyan 

-Balotellinin çıkması
-Taraftarların Balotelli’ye dokunmaya çalışması
-Meşale yakılması
-Taraftarlardan genel ve detay görüntüler
-Takip: aa,dha

- ADANA

- Adana Demirsporlu taraftarlar, Adana’ya gelen Mario Balotelli’yi coşkuyla karşıladı. Taraftarlar havaalanı çıkışında yıldız oyuncuya dokunabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Adana Demirspor’un yeni transferlerinden İtalyan golcü Mari Balotelli Adana’ya geldi. Çok sayıda Adana Demirsporlu taraftarlar Adana Havaalanı'na akın etti. Mario Balotelli’nin uçağının inmesiyle birlikte taraftalar tezahürat etmeye başladı.
“Balotelli’ye dokunabilmek için adeta yarıştılar” Mario Balotelli’nin havaalanından çıkmasıyla birlikte Adana Demirsporlu taraftarların tezahüratları arttı. Güvenlik güçlerinin önlemine rağmen taraftarlar İtalyan yıldıza dokunabilmek için birbirleriyle yarıştı. Balotelli yoğun taraftar grubunun içerisinden geçerek kulüp yöneticileriyle birlikte araca binerek havaalanından ayrıldı. Taraftarlar meşale yakarak Balotelli’nin olduğu aracı uzun süre takip etti.
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