Mario Balotelli: “Bana ‘deli’ ibaresi medya tarafından yapıştırıldı”



- Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un yeni transferi Mario Balotelli, “Ben kendimi normal bir insan olarak görüyorum. Bu 'deli' ibaresi bana gazeteler ve medya tarafından yapıştırılmış bir damga. Futbolcuların genelde asker gibi yaşamalarını istiyorlar ama ben eğlenmeyi seviyorum” dedi.

Adana Demirspor’un Bolu’daki kampı sürüyor. Kampa yeni katılan İtalyan golcü Mario Balotelli, açıklamalarda bulundu. Adana Demirspor’a geldiği için mutlu olduğunu belirten Mario Balotelli, “Gerçekten geldiğim için çok mutluyum. Transfer süreci de gerçekten çok güzel ve keyifli gerçekleşti. Kampa yeni katıldım ve bütün oyuncuları tanımaya çalışıyorum. İyi bir ekip olduğunu hissediyorum. Gerçekten burada olduğum için çok mutluyum” diye konuştu.

“Başkanla benzer karakterlerdeyiz” Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ile benzer karakterlerde olduğunu anlatan Balotelli, “İlk olarak menajerim tarafımdan öğrendim transfer teklifini. Daha sonra başkan ile görüşmem oldu. Daha önce pek çok sefer Türkiye’den transfer teklifleri almıştım ama başkanla görüştükten sonra benzer karakterlerde olduğumuzu fark ettim. Böyle bir teklifi aldığım için gerçekten çok mutlu oldum ve geldiğim için çok mutluyum” dedi.

“Ben eğlenmeyi seviyorum” Kendisinin normal bir insan olduğunu, ‘deli’ ibaresinin medya tarafından kendisine yapıştırılan bir damga olduğunu kaydeden Balotelli, “Ben kendimi normal bir insan olarak görüyorum. Bu deli ibaresi bana gazeteler ve medya tarafından yapıştırılmış bir damga. Futbolcuların genelde asker gibi yaşamalarını istiyorlar ama ben eğlenmeyi seviyorum. Futbolun dışına çıkabiliyorum ama ben kendimi normal bir insan olarak görüyorum. Taraftarlara da şunu söyleyebilirim; ben normal bir insanım ama kazanmayı çok istiyorum” ifadelerini kullandı. Süper Lig maçındaki ilk maçın Fenerbahçe ile olmasını da değerlendiren Balotelli, “Stadyuma gelin” dedi.



