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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Marek Hamsik'e Trabzon'da coşkulu karşılama

Marek Hamsik'e Trabzon'da coşkulu karşılama

Hamsık'ın gelişinden görüntü

- TRABZON

İmza Töreni Lyon Gara Trol Futbol 


- Trabzonspor'un iki yıllık sözleşme imzaladığı Marek Hamsik Trabzon'da coşkuyla karşılandı. Slovakya Milli Takımı ile EURO 2020 finallerinde mücadele ettiği sırada Trabzonspor ile iki yıllık sözleşme imzalayan Marek Hamsik, özel uçak ile Trabzon'a geldi. Bordo-mavili taraftarların çoşkuyla karşıladığı Slovak oyuncu sevgi gösterileri arasında kendisini bekleyen araca zorlukla binerek konaklayacağı otel'e geçti. Trabzonspor Kulübü, yarın oyuncuyu sağlık kontrollerinden geçirdikten sonra imza töreni düzenleyecek. Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde gerçekleştirilecek imza törenine başkan Ahmet Ağaoğlu'da yer alacak. Slovak oyuncu bordo-mavili kulüpte yer alacağı 2021-2022 futbol sezonu için 1 milyon 500 bin Euro garanti ücret, 2022-2023 futbol sezonu için 1 milyon 500 bin Euro garanti ücret ödenecek. Ayrıca futbolcuya her bir sezon için 700 bin Euro imza ücreti ödenecek.
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