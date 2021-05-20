Mardinli Gülişah Dinler'in hayali 47 yıl sonra gerçek oldu

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- - Bisiklet sürüş eğitmeni, kadınlara gönüllü olarak bisiklet sürmeyi öğretecek MARDİN



- Mardin’in Derik ilçesinde bisiklet sürüş eğitmeni Sevda Baki, örnek bir davranışa imza attı. Baki, ilçede bisiklet sürme hayali olan kadınlara gönüllü olarak bisiklet sürmeyi öğretmeye başladı.

Baki'nin ilk öğrencisi de yaklaşık yarım asırdır bisiklet sürme hayali olan Gülişah Dinler oldu. Diyarbakır’da yaşayan bisiklet sürüş eğitmeni Sevda Baki, üyesi olduğu bir bisiklet grubunun, Türkiye'nin farklı illerindeki kadınlara ücretsiz eğitim verdiğini görünce kendisi de memleketi olan Mardin’in Derik ilçesinde yaşayan kadınlara gönüllü olarak bisiklet sürüş eğitimleri verme kararı aldı. Baki, yaşam şartları nedeniyle hayatında bisiklete binemeyen ve hayali bisiklet sürmek olan kadınlara bisiklet sürmeyi öğretmek istediğini ve kadınlar tarafından talep olması ve destek görmesi halinde ilçede doğa yürüyüşleri yapacaklarını söyledi.



"Kadınlarımızın hayali için gönüllü ders vereceğim" Üyesi olduğu bisiklet grubunun eğitimlerinin ücretli olduğunu kaydeden Sevda Baki, kadınların bisiklet sürme hayalini gerçekleştirebilmeleri için gönüllü ders vereceğini ifade etti.

Baki, "Üyesi olduğum büyük bir bisiklet grubunda eğitmenim, Türkiye’nin her ilinde eğitmenler seçildi. Ben de gönüllü olarak memleketim olan Derik’i seçtim. Normalde bisiklet sürme eğitimleri ücretli oluyor. Özellikle Derik’te bulunan kadınlarımızın bisiklet sürmelerini istediğim için ücret talep etmiyorum, kadınlara gönüllü olarak bisiklet sürmeyi öğretmek istediğim için Derik’e geldim. Bugün 47 yaşında olan ve ilk defa bisiklet sürmeyi öğrenecek olan ilk öğrencim Gülişah hanımı aldım. Bisiklet sürmek Gülişah hanımın küçüklükten beri en büyük hayaliymiş. Gülişah hanım, bugün ilk defa bisiklet ile tanıştı, bisiklete dokundu ve bisiklet koltuğuna oturdu. Ben burada yaşayan kadınlara bisiklet sürmeyi öğrenmelerini ve sürmelerini istiyorum. Derik’te büyük bir bisiklet grubu oluşturabilirsek bisiklet turları yapmak istiyoruz. Talep olursa ve buradaki kadınlarımızın desteğini almamız halinde burada doğa sporları, spora dair ne varsa gerçekleştirmek istiyoruz. Öte yandan burada yaşayan kadınlarımızdan talep olursa bir spor kulübü de kurmayı düşünüyorum" dedi.

47 yaşında ilk defa bisiklete bindi Bisiklet sürme hayalini yıllardır gerçekleştiremeyen 47 yaşındaki Gülişah Dinler de çok heyecanlı olduğunu vurgulayarak ilk defa bisiklete bineceğini belirtti.

Dinler, "Çok heyecanlıyım, heyecanımı da yenmek istiyorum. Bisiklet sürüş eğitmeni Sevda Baki hocamız ile birlikte heyecanımı yeneceğim, hayalimi gerçekleştireceğim. Ben 47 yaşındayım ve çocukluktan beri bisiklet sürmeyi öğrenmek istiyordum ama maalesef bugüne kadar bisiklet sürme hayalimi gerçekleştiremedim, inşallah bugün gerçekleştireceğim. Eğitmenimiz bisiklet sürmeyi isteyen tüm hanım arkadaşlarımıza buraya gelip bisiklet sürüş dersleri verecek. İnsanın uzun yıllardan sonra hayalini gerçekleştirmesi güzel bir duygu. Hayalinizin peşinden koşun. İnsanın hayalini gerçekleştirebilmesi için hiçbir yaş geç değildir" diye konuştu.



