Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Mardin’de Dünya Bisiklet Günü kutlandı

Mardin’de Dünya Bisiklet Günü kutlandı

Bisikletçilerden görüntü

Farkındalık Görece Bisiklet 

-Ali Çakas röportaj
-Eyüp Balı röportaj
-Bisiklet turundan görüntü
-Genel ve Detay Görüntüler

- MARDİN

- Dünya Bisiklet Günü, Mardin şehir merkezinde düzenlenen bir turla kutlandı. Mardin’de Dünya Bisiklet Günü, şehir merkezinde düzenlenen tur ile kutlandı. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı’nda başlayan tur, şehir merkezinin çıkışına kadar sürdü. Tura 30’a yakın kişi katıldı.
Bisiklet ve spora gönül verenler olduklarını söyleyen Beden Eğitimi Öğretmeni Ali Çakas, "Her yıl yapıldığı gibi Dünya Bisiklet Günü nedeniyle böyle bir etkinlik gerçekleştirmek istedik. Önemli bir gün bizler için bisiklet ve spora gönül verenler olarak. Böyle bir etkinliği de gerçekleştirmiş olduk. Aslında rutin yaptığımız farkındalık turlarıyla beraber bugünü de daha farklı anlamlandırmak istedik. Sayımızı arttırmak istedik ama pandemi nedeniyle sayımız az gibi gözüküyor. Şu an yaklaşık 30 kişiyiz. Şehir merkezinden geçip insanların göreceği yerlerden geçip, bisiklet farkındalığı oluşturup, bisiklet sporuna değineceğiz" dedi.
Muş Bisiklet Derneği Üyesi Eyüp Balı da Dünya Bisiklet Günü'nde, Mardin’deki tura katılmak için 5 gün boyunca bisiklet ile yol geldiğini belirtti.

İlgili Foto Galeriler
Sarıkamış şehitleri anılıyorSarıkamış şehitleri anılıyor
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdiErdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdi
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement