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11 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Maratonİzmir'de zorlu mücadele başladı

Maratonİzmir'de zorlu mücadele başladı

Sporcuların idmanlarından görüntüler

Yarış Maraton 

-Start görüntüleri
-Genel ve detay görüntüler

( İZMİR )-İzmir’de maraton heyecanı yaşanıyor İZMİR

- 2. Uluslararası İzmir Maratonu (Maratonİzmir), "Sürdürülebilir bir dünya" temasıyla başlarken, 10 ve 42 kilometrelik iki ayrı etaptan oluşan zorlu mücadeleye bin 314 sporcu katıldı.
2. Uluslararası İzmir Maratonu (Maratonİzmir), "Sürdürülebilir bir dünya" temasıyla başladı.
İki etaptan oluşan yarışın ilk etabında 10 kilometrelik mesafeyi koşacak olan 914 sporcu, yarış alanına tek noktadan ve sağlık önlemleri çerçevesinde alındı. Her sporcu bir diğerinden en az 1,5 metre uzaklıkta ve startı her üç saniyede bir dörderli gruplar halinde olacak şekilde saat 07.20 itibariyle ter dökmeye başladı.
Şair Eşref Bulvarı'ndaki İZFAŞ binası önünde verilen startın ardından katılımcılar, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndaki Köprü Tramvay Durağı'ndan dönüş yaparak başlangıç noktasında yarışı tamamlayacak. 400 atlet, 42 kilometre ter dökecek Türkiye'nin yanı sıra Kenya, Etiyopya, Bahamalar, Romanya ve Ruanda'dan 400 atletin katıldığı ikinci etabın startı ise saat 08.00'de Şair Eşref Bulvarı'ndaki İZFAŞ binası önünden verildi.
42 kilometrelik yarışta atletler, startın ardından Şair Eşref Bulvarı'nı takip ederek Alsancak Garı önünden Altınyol'a çıkacak ve Bostanlı İskele'de ilk dönüşü gerçekleştirecek. Aynı parkuru takip ederek Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden İzmir Marina'ya kadar gelecek olan atletler, Lozan Meydanı'nda yarışı sonlandıracak. Öte yandan, Maratonİzmir nedeniyle saat 13.00'e kadar yarış parkurunda bazı düzenlemeler yapılarak, trafik akışı tek şeritten sağlanacak. Ayrıca saat 13.00’e kadar Konak-Karşıyaka istikametinde vapur seferleri ve parkur üzerinde yer alan tramvay hatlarında seferler yapılmayacak.
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